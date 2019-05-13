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Советские актрисы, оказавшиеся в тюрьме незаслуженно 

Рамблер 5 часов назад
Фото: wikipedia.org
В лагерях и тюрьмах оказывались не только обычные люди, но и артисты советского кинематографа.

Евгения Гaркуша

Талантливая актриса Московского Театра им. Моссовета за свою короткую жизнь успела сыграть всего две главные роли в фильмах "Пятый океан" и "Неуловимый Ян" режиссера Исидора Анненского.
В 1940-х годах Евгения стала женой наркома морского флота Петра Ширшова и родила ему дочь. Актриса всюду сопровождала мужа. Так, в 1946 году на одном из приемов молодую жену Ширшова заметил Берия и сделал ей непристойное предложение. В ответ Евгения при всех дала ему пощечину. Актрису арестовали через несколько месяцев после этого. К Ширшовым на дачу заехал их знакомый, сказал, что Гаркушу вызывают в театр, и предложил подвезти. Поверив, актриса уехала с ним и больше уже никогда не вернулась. У нее осталась маленькая дочка. В ноябре 1947 года по сфабрикованному обвинению в шпионаже Евгения Гаркуша была осуждена на восемь лет лагерей, которые отбывала в поселке Омчак Магаданской области. Через год Евгения покончила с собой, приняв смертельную дозу снотворного.

Валентина Токарская

satire.ru
Звезда Московского мюзик-холла, а позже актриса Театра Сатиры в 1941 году отправилась в составе одной из первых фронтовых бригад в действующую армию. Там артисты попали в окружение, и им пришлось просить разрешения зарабатывать своей профессией. Вместе с труппой она ездила с выступлениями по немецким городам, где ее зрителями были русские военнопленные. В Россию Валентина вернулась только в 1945 году, и ее тут же отправили в ссылку на восемь лет за пособничество врагу. Долгое время Токарская работала в санчасти. Затем ее пригласили в Воркутинский лагерный театр. Там актриса сыграла, как она говорила, "лучшие роли": Марию Стюарт и Софью Ковалевскую, а также сама поставила две оперетты.

Эда Урусова

Эту талантливую актрису Театра Ермоловой арестовывали несколько раз. В первый раз причиной ареста стал ее отказ подписать донос парторга театра на актера Александра Демича. Эду осудили на десять лет. Она отбывала наказание в Буренинском пункте Дальлага: работала в топографическом отряде, играла в лагерном театре, была дояркой, счетоводом. И хотя Урусову освободили досрочно, очень скоро ее арестовали вновь — прямо на сцене Углического театра. Несмотря на то, что в лагерях Эда потеряла своих родственников, родителей, сестру, мужа, она не сломалась. Актриса со своими коллегами организовывала театры, выступала в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а после реабилитации вернулась в родной Театр Ермоловой, где сыграла около 200 ролей.
Комментарии
Актеры , Александр Демич , Исидор Анненский , Валентина Токарская , Театра им. Моссовета , РИА Новости
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