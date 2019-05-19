В кого превратились юные советские звезды

В семидесятые-восьмидесятые годы в Советском Союзе сняли десятки фильмов для детей, которые стали настоящими хитами.
Юные артисты, сыгравшие в этих картинах, стали не просто звездами, а кумирами для своего поколения. Какими они стали сейчас, спустя 30-40 лет? Смотрим на наших любимцев.
1. Наталья Седых, воплотившая на экране очаровательную Настеньку в ленте «Морозко» в 1964 году. Сейчас Наталье 70 лет.
2. Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, появившиеся в фильме «Приключения Электроника», — сегодня 53-летние мужчины.
3. Дмитрий Барков, недотепа Вася Петров из «Приключений Петрова и Васечкина», отпраздновал 46 день рождения.
4. Егор Дружинин, неугомонный Петя Васечкин из той же ленты, сегодня 47-летний востребованный хореограф.
5. Инга Ильм, возлюбленная Петрова и Васечкина Маша, — актриса, ей также 47 лет.
6. Наталья Гусева, незабываемая Алиса с огромными глазами из фильма «Гостья из будущего», которой исполнилось 48 лет, работает биохимиком, а в последнее время вернулась к кинопроектам.
7. Татьяна Проценко, Мальвина из «Приключений Буратино», стала актрисой и литератором. Татьяне 51 год.
8. Дмитрий Иосифов, проказник Буратино, нашел себя в киноиндустрии. 53-летний мужчина снимается, ставит фильмы и пишет сценарии.
9. Яна Поплавская, снявшаяся в музыкальной ленте «Про Красную шапочку», в 51 год по-прежнему активна. Она снимается в кино и на телевидении, ведет теле— и радиопрограммы и преподаёт.