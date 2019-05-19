В кого превратились юные советские звезды

Кем стали юные советские звезды

В семидесятые-восьмидесятые годы в Советском Союзе сняли десятки фильмов для детей, которые стали настоящими хитами.

Юные артисты, сыгравшие в этих картинах, стали не просто звездами, а кумирами для своего поколения. Какими они стали сейчас, спустя 30-40 лет? Смотрим на наших любимцев.

1. Наталья Седых , воплотившая на экране очаровательную Настеньку в ленте «Морозко» в 1964 году. Сейчас Наталье 70 лет.

3. Дмитрий Барков , недотепа Вася Петров из «Приключений Петрова и Васечкина», отпраздновал 46 день рождения.

4. Егор Дружинин , неугомонный Петя Васечкин из той же ленты, сегодня 47-летний востребованный хореограф.

5. Инга Ильм , возлюбленная Петрова и Васечкина Маша, — актриса, ей также 47 лет.

6. Наталья Гусева , незабываемая Алиса с огромными глазами из фильма «Гостья из будущего», которой исполнилось 48 лет, работает биохимиком, а в последнее время вернулась к кинопроектам.

7. Татьяна Проценко , Мальвина из «Приключений Буратино», стала актрисой и литератором. Татьяне 51 год.

8. Дмитрий Иосифов , проказник Буратино, нашел себя в киноиндустрии. 53-летний мужчина снимается, ставит фильмы и пишет сценарии.