Российские актеры, которых погубили съемки

Если в фильме будет рискованный трюк, то на съёмки приглашают каскадёров. В сложные моменты они заменяют актёров, оберегая их от травм. Но иногда артисты настаивают на самостоятельном исполнении трюков, и иногда это приводит к настоящим трагедиям. Актёр Андрей Ростоцкий унаследовал талант от родителей, режиссёра Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой . Андрей сам ставил трюки и выступал в качестве каскадёра. Он всегда тщательно готовил площадку и оборудование и просчитывал все действия. На очередных съёмках Андрей выбирал натуру, но не удержался и упал с обрыва. Спасти Ростоцкого не удалось, ему было всего 45 лет.

Видео рассказывает о других актёрах, погибших во время съёмок.