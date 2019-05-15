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Российские актеры, которых погубили съемки 

Рамблер 15 мая 2019
Если в фильме будет рискованный трюк, то на съёмки приглашают каскадёров. В сложные моменты они заменяют актёров, оберегая их от травм. Но иногда артисты настаивают на самостоятельном исполнении трюков, и иногда это приводит к настоящим трагедиям. Актёр Андрей Ростоцкий унаследовал талант от родителей, режиссёра Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой. Андрей сам ставил трюки и выступал в качестве каскадёра. Он всегда тщательно готовил площадку и оборудование и просчитывал все действия. На очередных съёмках Андрей выбирал натуру, но не удержался и упал с обрыва. Спасти Ростоцкого не удалось, ему было всего 45 лет.
Видео рассказывает о других актёрах, погибших во время съёмок.
Актеры , Видео , Нина Меньшикова , Андрей Ростоцкий , Станислав Ростоцкий
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