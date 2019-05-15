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Талантливые актеры Голливуда, которые начинали карьеру с эротики 

Рамблер 15 мая 2019
Не всем актерам удается начать карьеру с глубокого и проникновенного кино.

Дэвид Духовны

Актер, известный по роли агента Малдера в мистическом сериале "Секретные материалы", согласился сыграть в эротическом сериале в начале своей карьеры. В "Дневнике Красной Туфельки" он исполнил роль любовника главной героини, и мгновенно стал знаменитым. Однако позже в некоторых интервью Дэвид признавался, что после участия в сериале у него развилась секс-зависимость. Духовны был женат одиннадцать лет на актрисе Тее Леони, а когда они разошлись, публично признался, что страдает гиперсексуальностью и собирается лечиться.

Сильвестр Сталлоне

Кадр из фильма "Рокки"
За плечами всеми любимого Рокки есть полноценный фильм для взрослых. В 1970 году тогда никому еще не известный Сталлоне снялся картине "Вечеринка у Китти и Стада". Съемки длились два дня, за них Сильвестр получил всего 200 долларов. Однако жаловаться на низкие гонорары ему не приходилось, в то время ему нечем было платить даже за жилье. Когда Сталлоне стал звездой, сыграв Слая, эротическую ленту перевыпустили под новым названием "Итальянский жеребец".

Тиль Швайгер

Кадр из фильма "Достучаться до небес"
Пресса часто приписывает этому талантливому немецкому актеру эротическое прошлое, но Тиль никогда не снимался в фильмах для взрослых, он просто их озвучивал! Швайгер рассказывал, что в начале кинокарьеры постоянно голодал. Чтобы хоть как-то себя прокормить, молодой актер решил податься в озвучку. Кроме фильмов категории XXX, он озвучивал и другие ленты.
Комментарии1
Актеры , Видео , Секретные материалы , Сильвестр Сталлоне , Дэвид Духовны , Тиль Швайгер
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