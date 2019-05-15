Как жили актёры, игравшие в советских сказках 

Советский актёр Сергей Столяров запомнился многим в ролях сказочных героев. Руслан из «Руслана и Людмилы» (1938), Иван из «Василисы Прекрасной» (1939), Садко из одноимённого фильма 1952 года, Алёша Попович из «Ильи Муромца» (1956) — эти образы уже стали каноническими в кино. Семейная жизнь Столярова тоже сложилась успешно: у него был единственный брак на всю жизнь, в котором появился сын Кирилл, тоже ставший актёром. А вот судьбы других артистов, вошедших в историю советского кино в образах сказочных героев, были более трагичны. Видео рассказывает об Эдуарде Изотове, Алексее Катышева, Алексее Консовском, Олеге Видове.