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Почему у Татьяны Клюевой не сложилась кинокарьера 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"
В фильмографии актрисы — всего 10 работ в кино, а зрители запомнили ее по главной роли в сказке "Варвара-краса, длинная коса".
Ее дебют в кино состоялся еще в школьные годы. В восьмом классе Татьяна сыграла эпизодическую роль в фильме Александра Митты "Звонят, откройте дверь". На съемках на способную и яркую девушку обратил внимание режиссер Евгений Шерстобитов и даже пригласил на главную роль в картину "Акваланги на дне". Тогда к Татьяне пришла первая популярность: начинающую актрису стали узнавать люди на улице, а поклонники заваливали письмами.
Когда Клюева заканчивала десятый класс, известный сказочник Александр Роу пригласил ее сыграть главную роль в своей картине "Огонь, вода и медные трубы". Но на пробах утвердили Наталью Седых. Тогда режиссер пообещал Татьяне, что еще снимет ее в своем фильме, и уже через год пригласил ее стать героиней сказки "Варвара-краса, длинная коса". Эта роль принесла Татьяне Клюевой всесоюзную популярность. Позже она сыграла Гюльчек в фильме-сказке Олега Николаевского "Самый сильный".
В 1974 году Клюева успешно окончила ГИТИС, но карьеру актрисы ей пришлось оставить из-за личной жизни. Татьяна вышла замуж за бывшего одноклассника, военного моряка Дмитрия Гагина, и уехала за ним в Севастополь.
"Сами понимаете, что значит для актрисы переезд в провинцию. В столице находятся главные киностудии страны, проходят всевозможные фестивали, показы, премьеры, в которых необходимо постоянно вариться. Но я ни о чем не жалею", — признавалась актриса.
Позже Клюева сыграла несколько небольших ролей в кино, однако когда родился сын Ян, актриса решила отказаться от карьеры совсем. Последний раз артистка появилась на экране в 1995 году в украинском сериале "Остров любви".
Кем только актрисе ни приходилось работать, когда с кино было покончено! Какое-то время Клюева заведовала клубом в таксопарке, пока из него не украли все инструменты. Потом устроилась на работу в бюро знакомств и даже торговала обувью на рынке.
Комментарии
Актеры , Татьяна Клюева , Олег Николаевский , Наталья Седых , Александр Роу , Александр Митта , Евгений Шерстобитов
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