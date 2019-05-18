Почему у Татьяны Клюевой не сложилась кинокарьера

В фильмографии актрисы — всего 10 работ в кино, а зрители запомнили ее по главной роли в сказке "Варвара-краса, длинная коса".

Ее дебют в кино состоялся еще в школьные годы. В восьмом классе Татьяна сыграла эпизодическую роль в фильме Александра Митты "Звонят, откройте дверь". На съемках на способную и яркую девушку обратил внимание режиссер Евгений Шерстобитов и даже пригласил на главную роль в картину "Акваланги на дне". Тогда к Татьяне пришла первая популярность: начинающую актрису стали узнавать люди на улице, а поклонники заваливали письмами.

Когда Клюева заканчивала десятый класс, известный сказочник Александр Роу пригласил ее сыграть главную роль в своей картине "Огонь, вода и медные трубы". Но на пробах утвердили Наталью Седых . Тогда режиссер пообещал Татьяне, что еще снимет ее в своем фильме, и уже через год пригласил ее стать героиней сказки "Варвара-краса, длинная коса". Эта роль принесла Татьяне Клюевой всесоюзную популярность. Позже она сыграла Гюльчек в фильме-сказке Олега Николаевского "Самый сильный".

В 1974 году Клюева успешно окончила ГИТИС, но карьеру актрисы ей пришлось оставить из-за личной жизни. Татьяна вышла замуж за бывшего одноклассника, военного моряка Дмитрия Гагина, и уехала за ним в Севастополь.

"Сами понимаете, что значит для актрисы переезд в провинцию. В столице находятся главные киностудии страны, проходят всевозможные фестивали, показы, премьеры, в которых необходимо постоянно вариться. Но я ни о чем не жалею", — признавалась актриса.

Позже Клюева сыграла несколько небольших ролей в кино, однако когда родился сын Ян, актриса решила отказаться от карьеры совсем. Последний раз артистка появилась на экране в 1995 году в украинском сериале "Остров любви".

Кем только актрисе ни приходилось работать, когда с кино было покончено! Какое-то время Клюева заведовала клубом в таксопарке, пока из него не украли все инструменты. Потом устроилась на работу в бюро знакомств и даже торговала обувью на рынке.