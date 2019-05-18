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Как сложилась карьера юмориста Геннадия Ветрова 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ветров — один из самых востребованных юмористов времен популярности передачи "Аншлаг".
С детства Геннадий рос творческим мальчиком. Он занимался во всех бесплатных кружках: театральном, хоровом, художественном. Благодаря своему творческому потенциалу в восьмом классе Геннадий стал участником вокально-инструментального ансамбля "Забой". Кроме того, учился играть на баяне и гитаре.
С 1976 года по 1981 год Ветров учился в Макеевском инженерно-строительном институте, по специальности инженер-сантехник, специалист по теплогазоснабжению, вентиляции и кондиционному оборудованию, но свою творческую деятельность не забросил. Параллельно с учебой Геннадий играл на музыкальных инструментах в ВИА "Орион" на танцах в городе Макеевка.
С 1981 года по 1983 год Геннадий служил в армии. Там он также продолжал петь, играть на музыкальных инструментах и выступать для сослуживцев.
Однажды после одного из таких концертов к Ветрову подошел конферансье и спросил: "Молодой человек, какая у вас специальность? Инженер? Бросайте-ка вы это дело! Техника от этого ничего не потеряет, а искусство, возможно, получит талантливого актера!".
После армии Ветров решил воспользоваться советом конферансье и поступил в ЛГИТМиК на курс "Музыкально-речевая эстрада" Исаака Романовича Штокбанта, режиссера театра "Буфф". Интересно, что на вступлении у Геннадия были проблемы из-за украинского говора, но сам артист произвел положительное впечатление. В институте Ветров учился вместе со своими будущими коллегами по сцене Юрием Гальцевым и Сергеем Селиным. После института Ветров вместе с однокурсниками играл в театре "Буфф". За шесть лет он вместе с труппой объездил Европу и США.
Одновременно Ветров продолжал работать над сольной карьерой эстрадного исполнителя, подготовил за этот срок три полноценных программы, как то "Люди, ау!", "Кабачок «Ветряная мельница" и "Маска-рад".
Однажды Ветров решился сам связаться с ведущей юмористической программы "Аншлаг" Региной Дубовицкой и в полушутливой форме предложил свою кандидатуру для участия в программе. И Регина дала согласие. С тех пор артист много появляется на телевидении: работает на каналах ОРТ, РТР, НТВ, выступает телеведущим юмористических программ.
В 2007 году Геннадий Ветров создал театр "Ветреные люди", в котором выступает некоторые известные юмористы и пародисты: Карина Зверева, Дмитрий Воробьев, Сергей Катков из дуэта "Баян Микс", дуэт "Перцы" — Николай Георгиев и Илья Мотовилов.
Комментарии
Актеры , Исаак Штокбант , Илья Мотовилов , Геннадий Ветров , Сергей Селин , Регина Дубовицкая , Карина Зверева , Дмитрий Воробьев , Николай Георгиев , Первый канал , НТВ
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