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Как изменились актеры боевика «Миссия невыполнима» 

Рамблер 5 часов назад
Шпионский боевик «Миссия невыполнима» вышел в 1996 году. В его основу положили сериал шестидесятых годов, хотя действие перенесли в наше время. Главной звездой картины стал Том Круз, а компанию ему составили другие популярные американские и европейские артисты. Проект оказался настолько успешным, что породил несколько продолжений, последнее из которых вышла в 2018 году. Главную роль по-прежнему исполняет Том Круз, который, кажется, совсем не изменился за прошедшие 20 лет. А как выглядят другие актёры, снявшиеся в первом фильме?
Актеры , Видео , Том Круз
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