Роли, которые стали для актеров пыткой

Роли, которые стали для актеров настоящей пыткой

Фильмы ужасов снимаются, чтобы хорошенько попугать публику. Но некоторые триллеры заставили испугаться и самих создателей.

«Заводной апельсин»

«Заводной апельсин» Стэнли Кубрика 1971 года испортил зрение исполнителю главной роли Малкольму Макдауэллу . В одном из эпизодов его персонажу насильно открывают глаза и не дают опустить веки с помощью специального прибора. Актеру на съемках повредили роговицу, у него ушло несколько десятков лет на то, чтобы смириться.

«Птицы»

Ужастик «Птицы» Альфреда Хичкока довел до ужаса Типпи Хедрен , исполнительницу главной роли. Режиссер пообещал, что на съемках будут использоваться роботизированнные птицы, но в один из первых дней выпустил настоящих птиц. Типпи получила не только синяки и царапины, но и настоящую душевную травму.

«Ребенок Розмари»

Этот фильм стал сущим кошмаром для Мии Фэрроу. Актриса придерживалась вегетарианской диеты, но режиссер Роман Полански попросил ее съесть в кадре сырую куриную печень, причем актрисе потребовалось сделать несколько дублей.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»

Лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» превратился в неприятное воспоминание для актеров. Чтобы на их лицах был неподдельный страх, режиссеры постоянно преследовали их, ограничивали в еде и мешали спать.