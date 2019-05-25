Роли, которые стали для актеров пыткой

Фильмы ужасов снимаются, чтобы хорошенько попугать публику. Но некоторые триллеры заставили испугаться и самих создателей.
«Заводной апельсин»
«Заводной апельсин» Стэнли Кубрика 1971 года испортил зрение исполнителю главной роли Малкольму Макдауэллу. В одном из эпизодов его персонажу насильно открывают глаза и не дают опустить веки с помощью специального прибора. Актеру на съемках повредили роговицу, у него ушло несколько десятков лет на то, чтобы смириться.
«Птицы»
Ужастик «Птицы» Альфреда Хичкока довел до ужаса Типпи Хедрен, исполнительницу главной роли. Режиссер пообещал, что на съемках будут использоваться роботизированнные птицы, но в один из первых дней выпустил настоящих птиц. Типпи получила не только синяки и царапины, но и настоящую душевную травму.
«Ребенок Розмари»
Этот фильм стал сущим кошмаром для Мии Фэрроу. Актриса придерживалась вегетарианской диеты, но режиссер Роман Полански попросил ее съесть в кадре сырую куриную печень, причем актрисе потребовалось сделать несколько дублей.
«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света»
Лента «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» превратился в неприятное воспоминание для актеров. Чтобы на их лицах был неподдельный страх, режиссеры постоянно преследовали их, ограничивали в еде и мешали спать.