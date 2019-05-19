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Почему Галя из «А зори здесь тихие» ушла из профессии 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Советская актриса Екатерина Маркова, супруга актера Георгия Тараторкина, прославилась после роли Гали Четвертак в фильме "А зори здесь тихие". Родилась в семье писателей Георгия Маркова и Агнии Кузнецовой в Иркутске и сама уже пишет прозу. Рассказываем, почему талантливая актриса ушла из профессии и как сложилась ее семейная жизнь.

Знакомство в будущим мужем

За пару лет до выхода фильма, принесшего славу, актриса познакомилась со своим будущим мужем, который на тот момент уже был известным артистом. Роман начался сразу, но влюбленные жили в разных городах. Поженившись, какое-то время они жили на два города, пока супруг не получил приглашение от одного из театров в Москве.
Когда у пары родился сын Филипп, очень слабенький, и врачи готовили мать к худшему. Однако Маркова решила не сдаваться. Муж все время работал. Чета нашла лучших врачей страны, которые помогли Филиппу.
Спустя шесть лет в семье родилась дочь Анна. К тому времени актрису Маркову начали забывать.

Причины ухода из актерской профессии

Переломный момент наступил в театре "Современник", где тогда успешно работала Маркова. Она получила роль в одном из спектаклей. Попав в театр в свой выходной, она услышала, как другая актриса читала ее текст на репетиции. Ей пытались объяснить, что это просто были пробы. Однако Маркова решила, что так будет всегда. Позже она говорила, что театр — это не для слабаков.
Актриса поняла, что театральные склоки — не для нее. Тем более у нее был больной сын. Встреча с одноклассницей натолкнула ее на мысль написать по ней повесть. Именно тогда родился "Чужой звонок", который позже экранизировали. Артистка бросила театр не сразу, а работала в нем, параллельно учась в Литературном институте. Видимо, гены взяли свое. По ее сценариям были поставлены фильмы: «Чужой звонок», «Чехарда» и другие. Дочь Анна уже больше помнит свою мать в качестве писательницы.
Комментарии
Актеры , Екатерина Маркова , Георгий Тараторкин , Агния Кузнецова , Георгий Марков
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