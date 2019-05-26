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Как сложилась судьба актрисы Екатерины Вуличенко 

Рамблер 1 час назад
Фото: @vulichenko
До девятого класса будущая актриса училась в математической школе и готовилась поступать на мехмат. Но неожиданно девочку пригласили сыграть в популярном в то время юмористическом киножурнале "Ералаш". Съемки впечатлили школьницу Екатерину, и она стала посещать театральную студию при МИСИ. После окончания средней школы Вуличенко поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина на курс Сафронова.
"Практически на каждом прослушивании, а поступала я в разные вузы, мне говорили: "Девочка, исправь свое "р" и приходи к нам на следующий год". И только в Щепкинское училище я прошла. Курс набирал Владимир Алексеевич Сафронов, который у нас в школе преподавал актерское мастерство. Вот он меня и взял. И только благодаря Сафронову я окончила училище", — рассказывала Вуличенко в интервью "7 Дням".
Окончив училище, Екатерина стала актрисой московского театра "Модерн". Свою первую роль на большом экране она сыграла в психологическом триллере "Змеиный источник" режиссера Николая Лебедева.
В начале 2000-х начинающая артистка появилась в нескольких фильмах: комедии "Мамука", драме "Семейные тайны", мелодраме "Главные роли", экранизации романа Юрия Гориянова "Под полярной звездой". В 2002 году Вуличенко снялась в третьем эпизоде детективного сериала "Марш Турецкого" с Александром Домогаровым и Борисом Невзоровым в главных ролях. Наиболее значимой работой для актрисы в этот период стала роль Екатерины Симаковой в военной драме "Звезда". В 2005 году Вуличенко стала ведущей актрисой московского Государственного театра киноактера, где служила до 2017 года.
В середине 2000-х годов Екатерина вышла замуж за финансиста Дениса Трифонова, с которым они познакомились в самолете. В браке у супругов родилась дочь Софья. Однако брак сохранить не удалось из-за частых разлук: Денис находился в постоянных командировках за рубежом, а Екатерина пропадала на съемочных площадках в России.
@vulichenko
Сегодня же Екатерина счастлива во втором браке с предпринимателем Маратом Гуданаевым, в прошлом году у пары родился сын.
@vulichenko
Комментарии
Актеры , Звезда , Борис Невзоров , Владимир Сафронов , Николай Лебедев , Екатерина Вуличенко , Денис Трифонов
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