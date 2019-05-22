Ростовский Джонни Депп сыграет в кино роль настоящего

Двойник Джонни Деппа по имени Александр Падуков сыграет в кино роль своего киногероя. Артиста пригласили для сотрудничества с создателями сериала "С. Т. О. К". Его снимают для одного из федеральных российских каналов.

Работа над созданием ленты велась в районе вертолетного поля и в нескольких других локациях города Ростова. Помимо этого, съемки пройдут на Северном Кавказе и в ряде городов на юге нашей страны.

В основе сюжета — история молодого человека, обладающего сверхъестественными способностями. Он может предугадывать трагические происшествия, поэтому старается изменить будущее и бороться с этими событиями.

На экранах сериал покажут весной грядущего года.