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Эмилия Кларк рассказала, как вдохновлялась Гитлером 

Рамблер 5 часов назад
Фото: HBO
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в популярном сериале "Игра Престолов" роль Дейнерис Таргариен, крайне ответственно подошла к своей речи в финальном эпизоде телешоу.
Она рассказала, что для съемок сцены, в которой она выступает с речью к своим солдатам, она вдохновлялась Гитлером. Кларк внимательно изучила выступления немецкого политика. Она рассказала, что помимо Адольфа Гитлера, пересмотрела множество видео с ораторами из разных стран. Актриса проанализировала, сможет ли она понять, что именно хотели сказать эти люди с трибун, не зная их языка и того, какие конкретно слова они используют.
И вы знаете что? У меня получилось!
— отметила она.
Также она рассказала, что сцену финальной речи перед солдатами она репетировала, стоя перед окном у себя дома в Белфасте. Кларк уточнила, что окно было закрыто, потому что она не хотела, чтобы окружающие подумали, что она "по-настоящему сходит с ума".
Актеры , Эмилия Кларк
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