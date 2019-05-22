Эмилия Кларк рассказала, как вдохновлялась Гитлером

Актриса Эмилия Кларк , сыгравшая в популярном сериале "Игра Престолов" роль Дейнерис Таргариен, крайне ответственно подошла к своей речи в финальном эпизоде телешоу.

Она рассказала, что для съемок сцены, в которой она выступает с речью к своим солдатам, она вдохновлялась Гитлером. Кларк внимательно изучила выступления немецкого политика. Она рассказала, что помимо Адольфа Гитлера, пересмотрела множество видео с ораторами из разных стран. Актриса проанализировала, сможет ли она понять, что именно хотели сказать эти люди с трибун, не зная их языка и того, какие конкретно слова они используют.

И вы знаете что? У меня получилось!

— отметила она.

Также она рассказала, что сцену финальной речи перед солдатами она репетировала, стоя перед окном у себя дома в Белфасте. Кларк уточнила, что окно было закрыто, потому что она не хотела, чтобы окружающие подумали, что она "по-настоящему сходит с ума".