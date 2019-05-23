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Что происходит в семье Боярских 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @lizavetabo
Сегодня 69-летний Михаил Боярский проигрывает в популярности своей дочери, актрисе Елизавете Боярской, к 33 годам уже получившей звание заслуженной артистки Российской Федерации. Последние проекты Елизаветы — съемки в сериале "Ворона" и фильме "Вишневый сад", а еще — рождение второго сына, которому они с мужем, актером Максимом Матвеевым, очень рады. Так что у Михаила Боярского в этом году прибавилось внуков: у его сына Сергея тоже двое детей, обе девочки.
В отличие от отца и сестры, сын Боярского делает карьеру на ниве политики. Родившийся в 1980 году Сергей — депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва и первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а с 2016 года еще и сопредседатель Центрального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». Можно быть уверенным, что у его отца не было бы проблем с выживанием на маленькую пенсию в 15 тыс. рублей, назначенную по старости, благодаря помощи сына. Однако Михаил Боярский продолжает работать: участвует в телепередачах, концертах и корпоративах. Его супруга, актриса Лариса Луппиан, отмечала в интервью высокую трудоспособность мужа.
Сергей Боярский является соавтором ряда суровых законопроектов. В 2017 году он внёс в Думу законопроект о саморегулировании соцсетей в части противодействия распространению на площадках соцсетей противоправной информации и "заведомо ложных общественно значимых сведений", а в 2018 году — предложил распространить действие норм об иностранных агентах на физических лиц.
Комментарии1
Актеры , Лариса Луппиан , Сергей Боярский , Елизавета Боярская , Михаил Боярский , Максим Матвеев , Единая Россия , Госдума
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