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Советские актрисы, которые закончили жизнь в нищете 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"
Не всегда знаменитости продолжают быть звездами до конца своих дней. Многие из них заканчивают свою жизнь в нищете и одиночестве. Среди советских актрис было много талантливых красавиц, о которых все забыли.

Тамара Носова

Актриса начала сниматься в телепроектах после войны и была успешна. В 50-х и 60-х она была одной из самых известных комических актрис того времени. А уже с 70-х стала сниматься реже и реже. В 1982 году умерла ее приемная мать. Это событие стала настолько трагическим для актрисы, что она замкнулась в себе и перестала общаться с друзьями и близкими. Она вела закрытый образ жизни, и делала это до конца своих дней. В последние годы она часто питалась в столовой для бездомных, а пенсии не хватало даже на то, чтобы оплатить квартиру. Она скончалась после инсульта в 2007 году.

Наталья Кустинская

wikipedia.org
"Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!", — знаменитая фраза этой актриса. Для многих мужчин советского времени она была эталоном красоты, но в личной жизни у Кустинской не складывалась. Будучи замужем в третий раз, ее супруг ей изменил, и она подала на развод. После пережитого она стала реже сниматься, красота начала увядать, и появилась зависимость от алкоголя. Последним ударом стала гибель ее единственного сына, а незадолго до этого не стало ее внука, которому было всего шесть месяцев. Несколько лет она страдала остеоартрозом, а в 2010 году упала в ванной и получила травму позвоночника. В 2012 она попала в больницу с пневмонией и впала в кому, а потом скончалась, не приходя в сознании.

Татьяна Пельтцер

В пожилом возрасте актриса активно снималась в экранизациях сказок, поэтому она пользовалась популярностью у взрослых и детей. В ее фильмографии более ста ролей и работа в театре. Но после волны популярности ее настигла мания преследования. Этот недуг довел ее до психиатрической клиники, а в 1992 году она сломала шейку бедра и была прикована к кровати до конца своих дней. Она скончалась в том же году, не выходя из клиники.
Комментарии
Актеры , Татьяна Пельтцер , Наталья Кустинская , Тамара Носова , РИА Новости
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