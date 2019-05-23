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Потап женился на Насте Каменских 

Рамблер 5 часов назад
Поклонники обсуждали отношения Потапа и Насти с момента создания их дуэта и не переставали гадать, что же между ними происходит. Сегодня артисты поставили точку, объявив наконец о том, что они наконец поженились.
Дуэт "Потап и Настя" был создан в 2006 году, они быстро стали популярными и почти сразу между ними начался роман, который они тщательно скрывали. 23 мая артисты опубликовали на своих страницах в Instagram клип на песню "Константа". Потап поет о любви и мечтает о светлом совместном будущем.
Напомним, что Насте Каменских 32 года и для нее это первый брак, а вот 38-летний Потап уже был женат и успел стать отцом. У артиста подрастает 10-летний сын Андрей.
Актеры , Видео
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