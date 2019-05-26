Куда пропала «гостья из будущего» Алиса Селезнева

напугало, чем обрадовало тогда еще 12-летнюю девочку: ее преследовали поклонники фильма, дежурившие даже в ее, а писем было столько, что их приходилось читать родственникам. Сейчас артистке 48 лет и она воплотила мечту своего детства. Что же знаменитая Алиса делает сейчас и почему бросила киноиндустрию? Звездная слава настигла актрису Наталью Гусеву (Мурашкевич) после роли Алисы Селезневой в киноленте "Гостья из будущего" Павла Арсенова . Это большенапугало, чем обрадовало тогда еще 12-летнюю девочку: ее преследовали поклонники фильма, дежурившие даже в ее, а писем было столько, что их приходилось читать родственникам. Сейчас артистке 48 лет и она воплотила мечту своего детства. Что же знаменитая Алиса делает сейчас и почему бросила киноиндустрию?

Как Наталья попала в кино

Наталья никогда не мечтала о карьере актрисы и попала в кино случайно. Девочка хорошо училась, была скромной и даже стеснялась спросить время у незнакомцев. Но у судьбы были свои планы: в 1983 году в класс, где она училась, пришел режиссер, который искал подростков для съемок короткометражного фильма "Опасные пустяки". Учительница порекомендовала Наташу как лучшую ученицу в классе. Когда Гусева работала над озвучкой одного из персонажей в короткометражке, ее заметил режиссер Павел Арсенов, искавший актеров для "Гостьи из будущего". Фильм планировалось снять по книге Кира Булычева "Сто лет тому вперед". Тут-то все и началось… С ролью Наталья легко справилась, ведь она читала и любила эту книгу. Позже она признавалась в интервью, что не "играла" в фильме, а была сама собой. Однако все свободное время на съемках она проводила за учебниками.

После фильма на ее голову обрушилась звездная слава, к которой девочка была не готова в 12 лет. Одноклассники внезапно "влюбились" в Наталью, а фанаты персонажа Алисы Селезневой заваливали письмами и дежурили в подъезде. Родители артистки опасались за девочку, а она воспринимала их слова о том, что может на всю жизнь остаться актрисой, если не будет учиться, как угрозу.

После Наталья снялась и в других фильмах, в том числе "Воля Вселенной", "Гонка века" и "Лиловый шар", но ни один из них не повторил ус пеха "Гостьи из будущего". Ей предлагали главную роль в кинокартине "Авария — дочь мента", но она отказалась, не желая запятнать образ Алисы из будущего.

Мечту — в жизнь

С детства девочка любила наблюдать за насекомыми, участвовала в школьных олимпиадах по химии и биологии и собиралась поступать на биофак МГУ . Но в итоге выучилась на биотехнолога в Московском институте тонкой химической технологии и навсегда ушла из кино. После института она работала микробиологом, а сейчас является руководителем одной из компаний.

Личная жизнь

С будущим мужем белорусом Борисом Мурашкевичем Наталья познакомилась благодаря Алисе. Мужчина был заочно влюблен в актрису и узнав, что она прилетела на съемки в Минск, прокрался к ней в гостиницу в коробке из-под телевизора. Пара начала встречаться, но часто ссорилась. Потом он ушел в армию, а когда вернулся, сделал возлюбленной предложение и они поженились. У пары были общие интересы: Мурашкевич работал фельдшером и любил змей, а Наталья — пауков и тараканов. От подаренного женихом огромного богомола она пришла в восторг.

После рождения дочери Алеси бывшей артистке предлагали стажировку во Франции, но она отказалась в пользу семьи. Стоит отметить, что слава Натальи в кино льстила ее свекрови, которая предлагала предлагала внучку Алисой, но мать настояла на своем варианте. В 2001 году семья Мурашкевич распалась. Долгое время Наталья скрывала свою личную жизнь. О том, что в 2014 году Наталья вышла замуж во второй раз — за дизайнера Сергея Амбиндера, сына главы благотворительной организации "Русфонд", стало известно пару лет назад. В 2013 года она родила ему дочь Софию. Пара много путешествует и коллеги Натальи говорят, что с новым супругом она выглядит более счастливой, чем в предыдущем браке.