Звезда «Экипажа» сражается с онкологией 

Первая же роль Александры Яковлевой вывела её в число самых известных советских актрис: о бортпроводнице Тамаре из фильма-катастрофы «Экипаж» (1979) грезили миллионы мужчин. Через три года вышла новогодняя комедия «Чародеи», закрепившая успех Александры. В девяностые актриса ушла из кино и занялась политикой и административной деятельностью, но в 2016 снова появилась на экране в роли повзрослевшей Тамары в новом фильме «Экипаж». Сейчас Яковлевой 62 года и недавно она призналась, что уже два года борется с онкологией.