СМИ: режиссер Павел Лунгин попал в реанимацию

Режиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин попал в реанимацию. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Life.ru.

В сообщении уточняется, что накануне Лунгин был доставлен в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. После обследования режиссера экстренно отправили в реанимацию.

Сын режиссера Александр Лунгин заявил телеканалу "РЕН-ТВ", что это была плановая госпитализация и с отцом все хорошо. В четверг его должны выписать. "Он [Павел Лунгин] действительно провел ночь в реанимации после процедуры, которая ему нужна была планово", пояснил собеседник телеканала.