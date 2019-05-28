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СМИ: режиссер Павел Лунгин попал в реанимацию 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Режиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин попал в реанимацию. По предварительным данным, он находится в тяжелом состоянии, сообщает Life.ru.
В сообщении уточняется, что накануне Лунгин был доставлен в одну из больниц Москвы из-за проблем с сердцем. После обследования режиссера экстренно отправили в реанимацию.
Сын режиссера Александр Лунгин заявил телеканалу "РЕН-ТВ", что это была плановая госпитализация и с отцом все хорошо. В четверг его должны выписать. "Он [Павел Лунгин] действительно провел ночь в реанимации после процедуры, которая ему нужна была планово", пояснил собеседник телеканала.
Самыми известными работами Павла Лунгина стали киноленты "Остров", "Царь", "Непобедимый", "Такси-блюз" и детективный сериал "Родина". За режиссерскую работу в "Острове" он получил "Золотого Орла 2006". Недавно в прокат вышел фильм "Братство, повествующий об афганской войне во времена СССР.
Актеры , Остров , Родина , Павел Лунгин , Александр Лунгин
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