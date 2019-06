Актеры рассказали о трудностях на съемках «Алладина»

На днях в прокат вышла самая ожидаемая за последние месяцы картина от Disney — кино-ремейк культового мультфильма «Алладин» 1992 года. Авантюру решили доверить опытному режиссеру Гаю Ричи, которому удалось сделать фильм динамичным, красочным и по-восточному волшебным.

Однако, достичь этой идеальной яркой картинки было не так уж просто. В процессе съемок возникало немало трудностей, о которых рассказывают исполнители главных ролей: Уилл Смит (Джин), Наоми Скотт (Жасмин) и Мена Массуд (Алладин).

Мена Массуд, сыгравший «красавчика воришку», признался, что у него даже не было времени подумать и подготовиться к съемкам. Актер рассказал, что через полтора дня после того, как он получил роль, ему пришлось экстренно улететь на съемки на шесть месяцев.

«Я должен был подготовиться к такому важному событию за один день. И все из-за твоего графика, Уилл!», — жалуется актер.

Оказалось, что съемочная группа с трудом подстраивалась под загруженный график Уилла Смита.

А вот для самого Уилла Смита самым сложным оказалось избавиться от страха «разочаровать зрителя». По словам актера, тяжело было взяться за эту роль после Робина Уильямса , чьим голосом говорил Джин в легендарном мультфильме. Оказывается, Смит боялся, что «эмоциональная связь и ностальгия по персонажу Робина Уильямса» помешает ему завоевать любовь зрителя.

«Я испытываю такой бешеный страх второй раз жизни. Такое чувство у меня было, когда я играл Мухаммеда Али… Слишком большая ответственность», — признался Смит.

Наоми Скотт рассказывала, что самым сложной для нее стала сцена с песней «Speechless». Девушке приходилось петь вживую на двигающемся полотне.

«Ты пытаешься контролировать голос и лицо, ещё и двигаешься, и аж вздуваются вены… Но зато результат того стоил», — рассказывала Скотт.

Проблемы с игрой были и у самого Алладина. Актёры рассказывали, что Мена Массуд никак не мог правильно произнести строчку «he is not who he says he is». По всей видимости, реплика оказалось слишком сложной для дикции актера и сцену пришлось переснимать много раз. Уилл Смит, как известный любитель посмеяться на съемках, даже напечатал эту пресловутую строчку на своей футболке.