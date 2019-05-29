Как сложилась судьба Людки из «Любовь и голуби»

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Как сложилась судьба Людки из фильма «Любовь и голуби» 

Рамблер 5 часов назад
Комедийная драма "Любовь и голуби" Владимира Меньшова вышла на экраны 34 года назад. Зрителям полюбилась простая житейская история, основанная на реальных событиях. Дело в том, что сценарист картины Владимир Гуркин пересказал жизнь своих земляков, Василия и Надежды Кузякиных из иркутского городка Черемхово. Одной из запоминающихся героинь фильма стала Людка, дочь четы Кузякиных, которую сыграла актриса Янина Лисовская. Куда же исчезла служившая когда-то во МХАТ артистка и чем она занимается сейчас?
Янина родилась в 1961 году в семье артистов. Отец девочки был солистом Московской филармонии. Окончив школу-студию МХАТ, она стала играть уже в театре МХАТа. С ее участием были поставлены радиоспектакли "Пиноккио", "Завтра была война", "Собор Парижской богоматери" и другие. Однако славу актрисе принесла роль Людки в лирическом кинофильме "Любовь и голуби". На съемках она подружилась с Игорем Ляхом, исполнившим роль Леньки, брата Людки. Позже он познакомил подругу с ее первым мужем с Игорем Волковым, известным по роли Михаила Ломоносова в одноименном сериале. Но брак длился всего два года. Девушка считала, что едва не повторила судьбу своей героини Людки, вернувшийся после неудачного замужества в деревню к родителям.

Новая любовь и эмиграция

Через несколько лет во время гастролей с МХАТом в Германии Янина познакомилась с немецким актером Вольфом Листом. Несмотря на то, что она не была готова к новому роману, Лист заваливал ее письмами, приезжал в Москву и даже выучил русский язык. Спустя два года актриса уехала за ним в ФРГ. Выйдя замуж за своего возлюбленного, Янина поступила в институт, чтобы лучше выучить немецкий. Вначале ей пришлось работать в детском саду. Когда она занялась спектаклями для детей, ей предложили работу во Фрайбургском театре. Супруг перебрался за ней туда же. Еще два года она жила на две страны, а во МХАТе ее всегда ждали. Но артистка выбрала жизнь и работу в Германии. Там она ставит спектакли и преподает в двух театральных школах Фрайбурга. Янина написала и издала пьесу, так началась ее писательская деятельность в ФРГ. Параллельно она начала сниматься в кино, но ей в основном предлагали роли иностранок — видимо, из-за акцента. В 1998 году Янина родила дочь Василису. Дочь актрисы завидует ее частным поездкам в Москву, поскольку очень любит этот город.
Уезжая из России, Янина беспокоилась, что на карьере, скорее всего, придется поставить крест. Однако ей удалось реализовать актерский потенциал и в Германии.
Комментарии1
Актеры , Видео , Янина Лисовская , Игорь Волков , Михаил Ломоносов , Игорь Лях , Владимир Меньшов , Владимир Гуркин
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