Почему у Натальи Трубниковой не сложилась карьера в кино

Наталья Трубникова мечтала стать балериной с самого детства, как только увидела Майю Плесецкую, исполняющую "Умирающего лебедя". В 1973 году девушка закончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, к этому моменту Она уже восемь лет танцевала на сцене Большого театра. Наталья была уверена, что сдаст выпускные экзамены на отлично и попадет по распределению на главную сцену страны. Но на экзаменах она получила четверку, из-за чего ее направили в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Наталья работала на сцене всего пару лет, когда ее пригласили в кино, правда, как танцовщицу. Она снималась вместе с Андреем Мироновым у мэтра Марка Захарова в фильме "12 стульев". Балерина сыграла капитана корабля в сцене, изображающей фантазию Остапа Бендера . Трубникова очень вдохновилась этой работой, она стала мечтать о кино, когда впервые выступила на театральной сцене. После большого количества неудачных проб артистку утвердили на роль принцессы Мелисенты в мюзикле "31 июня". Несмотря на то, что Наталья отлично справилась с ролью, после успеха, по ее словам, она превратилась в "актрису кинопроб".

"Приглашали в "Через тернии к звездам", "Чародеи", "Эскадрон гусар летучих" и "Гараж" — проб было много", — вспоминала Трубникова. Однако до съемок дело не доходило. Как выяснилось позже, несмотря на то, что Трубникова подходила для многих ролей, режиссеры опасались, что балерина сбежит за границу во время гастролей, а фильм закроют.

Три года спустя балерина вновь снялась у Квинихидзе в фильме "Шляпа" о судьбе джазового музыканта Дмитрия Денисова . Наталья сыграла жену второпланового героя Савицкого, роль которого исполнил Игорь Кваша

Посчастливилось сыграть еще один эпизод у Марка Захарова в «Формуле любви», а также присоединиться к актерскому составу в популярной сказке «Тайна Снежной королевы» с Алисой Фрейндлих в главной роли.

Кадр из фильма "Тайна Снежной королевы"