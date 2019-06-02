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Почему у Натальи Трубниковой не сложилась карьера в кино 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "31 июня"
Наталья Трубникова мечтала стать балериной с самого детства, как только увидела Майю Плесецкую, исполняющую "Умирающего лебедя". В 1973 году девушка закончила балетмейстерский факультет ГИТИСа, к этому моменту Она уже восемь лет танцевала на сцене Большого театра. Наталья была уверена, что сдаст выпускные экзамены на отлично и попадет по распределению на главную сцену страны. Но на экзаменах она получила четверку, из-за чего ее направили в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.
Наталья работала на сцене всего пару лет, когда ее пригласили в кино, правда, как танцовщицу. Она снималась вместе с Андреем Мироновым у мэтра Марка Захарова в фильме "12 стульев". Балерина сыграла капитана корабля в сцене, изображающей фантазию Остапа Бендера. Трубникова очень вдохновилась этой работой, она стала мечтать о кино, когда впервые выступила на театральной сцене. После большого количества неудачных проб артистку утвердили на роль принцессы Мелисенты в мюзикле "31 июня". Несмотря на то, что Наталья отлично справилась с ролью, после успеха, по ее словам, она превратилась в "актрису кинопроб".
"Приглашали в "Через тернии к звездам", "Чародеи", "Эскадрон гусар летучих" и "Гараж" — проб было много", — вспоминала Трубникова. Однако до съемок дело не доходило. Как выяснилось позже, несмотря на то, что Трубникова подходила для многих ролей, режиссеры опасались, что балерина сбежит за границу во время гастролей, а фильм закроют.
Три года спустя балерина вновь снялась у Квинихидзе в фильме "Шляпа" о судьбе джазового музыканта Дмитрия Денисова. Наталья сыграла жену второпланового героя Савицкого, роль которого исполнил Игорь Кваша.
Посчастливилось сыграть еще один эпизод у Марка Захарова в «Формуле любви», а также присоединиться к актерскому составу в популярной сказке «Тайна Снежной королевы» с Алисой Фрейндлих в главной роли.
Кадр из фильма "Тайна Снежной королевы"
В 1990 году вместе с мужем, известным солистом балета, а позже режиссером-балетмейстером и педагогом Анатолием Кулаковым, приняла участие в создании школы "Русская Академия Моделей".
Комментарии
Актеры , Анатолий Кулаков , Алиса Фрейндлих , Игорь Кваша , Марк Захаров , Остап Бендер , Дмитрий Денисов , Наталья Трубникова , Андрей Миронов
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