Российские звезды, которые стали жертвами СПИДа

Множество знаменитостей поддерживают борьбу против распространения СПИДа и во всем мире, и в России. Они участвуют в фотосессиях и благотворительных проектах, пропагандирующих мысль, что ВИЧ — это большая мировая проблема, с которой надо бороться. Однако многие мировые звезды в разное время умирали от этой болезни. Россия — не исключение. Рассказываем, кто из российских артистов стал жертвой СПИДа.

Александр Исаков

Режиссер ситкома "Счастливы вместе" 39-летний Александр Исаков много лет страдал от ВИЧ и умер в 2018 году. Смерть наступила в результате двусторонней пневмонии, которая была следствием пострадавшего иммунитета. Исаков скрывал свой диагноз даже от близких.

Лика Добрянская

Лика Добрянская — псевдоним актрисы Лилии Пузатовой. Уроженка Самарской области окончила ВГИК, работала в театре имени Гоголя и в "Около дома Станиславского". Добрянская снялась в телесериалах "Последний день февраля", "Любовь до гроба", "Воровка" и "Школа". Актриса худела и выглядела слабой, но медиа не решались писать о ее болезни. Артистка умерла через 20 дней после съемок в "Школе". По одной из версий, причиной смерти стали осложнения, развившиеся на фоне СПИДа.

Федор Чеханков

Актер театра Советской Армии, народный артист России Федор Чеханков умер в 2012 году. По официальной версии друзей актера, он умер после тяжелой болезни. Актер также много снимался в фильмах "Командировка", "Лушка", "Понедельник — день тяжелый" и "Ключ от спальни". Но славу ему принес спектакль "Учитель танцев". Однако последние годы Чеханкова все реже приглашали на сцену. По слухам, актеры отказывались играть с ним из-за его заболевания СПИДом. Однако о болезни он никому не рассказывал.

Сергей Алимпиев

Заслуженный артист России и солист театра "Московская оперетта" Сергей Алимпиев умер от СПИДа в 2006 году. Болезнь развивалась в течении года, его пришлось госпитализировали во 2-ю инфекционную больницу Москвы. Алимпиев не хотел, чтобы его навещали. Именно в этом медучреждении обычно диагностируют и лечат ВИЧ-инфицированных и зараженных гепатитом B.