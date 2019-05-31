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Советские актрисы, упустившие шанс стать звездами 

Рамблер 6 часов назад
Актриса Татьяна Клюева могла бы стать одной из самых ярких красавиц советского кино. Она начала сниматься ещё в школе, но слава настигла её в 18 лет, когда она сыграла в сказке режиссёра Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» (1969). Позже Татьяна снялась ещё в нескольких картинах и окончила ГИТИС. Ей прочили замечательную карьеру, но Клюева приняла другое решение: она вышла замуж за любимого мужчину, уехала с мужем в Севастополь и оставила кино, посвятив себя семье.
Видео рассказывает о других успешно стартовавших актрисах, кинокарьера которых так и не сложилась.
Актеры , Видео , Татьяна Клюева , Александр Роу
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