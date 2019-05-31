Юные фанатки не разочаровались в Уилле Смите 

В Лос-Анджелесе прошла премьера нового сказочного фильма «Аладдин», где роль Джинна исполнил Уилл Смит. Именно он стал героем видео, выложенного в Сеть. Две девочки подошли к красной дорожке, по которой шёл Смит и начали задавать ему вопросы. Для юных фанаток актёр был самым настоящим волшебником, поэтому задали вопрос о магии. Уилл подыграл малышкам и сказал, что он хоть и настоящий маг, но на людях волшебной силой не пользуется. А после предложил девочкам познакомиться с принцессой Жасмин и провёл их к сыгравшей принцессу актриса Наоми Скотт.