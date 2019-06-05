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Алгоритм предскажет взлеты и падения в карьере актеров 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Британские ученые научились предсказывать с точностью до 75%, как будет развиваться карьера актера. Об этом пишет издание The Guardian. Специалисты провели ряд исследований, на основе которых разработали специальный алгоритм, позволяющий определить будущее актера.
Как сообщают исследователи, успех зависит от объема работы: непосредственно перед пиком популярности актер начинает получать все больше и больше предложений о работе. Один из авторов алгоритма советует всем начинающим актерам просто больше работать, чтобы получать больше работы. И тогда успех придет сам собой.
Эксперты обобщили данные, собранные из анкет актеров с 1888-го по 2016 годы на Международной базе данных фильмов (IMDb). И на их основе разработали алгоритм, помогающий вычислить — на пике актер или уже его прошел.
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