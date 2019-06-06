Как звезда советской фантастики оказалась в нищете 

Актриса Елена Метёлкина сыграла всего в нескольких фильмах, однако зрители её хорошо помнят. Необычная внешность Елены помогла ей стать моделью, она ходила по подиуму ещё в начале восьмидесятых. Режиссёр Ричард Викторов и писатель Кир Булычёв увидели портрет Метёлкиной в журнале мод и поняли, что именно она должна сыграть девушку-инопланетянку в картине «Через тернии к звёздам». Фильм сделал из Елена настоящую звезду, однако сама актриса осталась той же самой доброй застенчивой девушкой, которой была до популярности. Чем занималась Елена Метёлкина в девяностые? Что ей помогает жить cейчас?