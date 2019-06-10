Почему Брижит Бардо отказалась от единственного сына

Французская актриса и любимица зрителей Брижит Бардо была одним из секс-символов своего времени. Однако, у актрисы сложилась непростая судьба, а в 1962 году она даже отказалась от единственного сына.

Первый брак с режиссером Вадимом Роже вскоре распался из-за бытовых проблем. Затем девушка вплотную занялась карьерой. Второе серьезное знакомство произошло на съемках «Бабетта идет на войну», где у актрисы закрутились отношения с коллегой Жаком Шарье. О втором замужестве тогда не могло быть и речи, однако в какой-то момент Брижит Бардо понимает, что беременна.

Известно, что девушка хотела сделать аборт, но эта операция тогда была незаконной во Франции. Возможно, Бардо смогла бы договорится с каким-нибудь врачом, но из-за ее популярности никто не согласился сделать ей «нелегальную» операцию.

Так, Бардо решилась выйти замуж за Жака Шарье, но в попытках убежать от журналистов девушка почти всю беременность провела дома с задернутыми шторами. Брижит было тяжело пережить заточение и конфликты с мужем. А из-за сумасшедшего внимания папарацци ей даже рожать пришлось дома. 11 января 1960 года на свет появился Николя-Жак Шарье. Тогда актриса пообещала себе больше никогда не рожать.

В день рождения сына актрисы пресса буквально осадила дом. Чтобы общественность успокоилась, семье пришлось впустить в квартиру своего знакомого фотографа, который сфотографировал их с новорожденным и продал фото в печать.

Все это заставило Бардо практически ненавидеть сына, которого она однажды назвала «опухолью, девять месяцев питавшейся ее телом». С мужем отношения также испортились. Шарье придерживался консервативных взглядов и даже пытался запретить жене сниматься. Бардо же никак не хотела менять свой привычный светский образ жизни на семью. Постоянные скандалы и драки даже привели девушку к попытке суицида.

Через несколько месяцев Шарье застал жену в машине с любовником, потребовал развода и опеки над ребенком. Спорить актриса не стала и отдала ребенка мужчине. Бардо признавалась, что никогда не хотела быть матерью.

Актриса и дальше не переставала жить светской жизнью. Когда ребенку было 12 лет, он приехал к матери погостить, но через какое-то время она отказалась даже оставить его на обед из-за того, что ожидала гостей.

Через несколько лет Бардо с ужасом начала понимать, что допустила ошибку, и честно пыталась наладить отношения с сыном. Однако момент был упущен, и Николя даже не пригласил мать на свою свадьбу. Сейчас всемирно известная актриса изредка общается с сыном, но все еще страдает из-за своего загубленного материнства.