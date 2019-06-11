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Почему Юрий Яковлев боялся целовать Ларису Голубкину 

Рамблер 4 часа назад
Юрию Яковлеву удалось сыграть роли, о которых мечтают многие артисты. Князь Мышкин в экранизации романа Достоевского «Идиот» (1958), Стива Облонский в «Анне Карениной» (1967) по роману Толстого, поручик Ржевский в «Гусарской балладе» (1962), Мефистофель в «Фаусте» (1969) и ещё несколько десятков ролей в картинах, составляющих золотой фонд отечественного кино. Между тем, во ВГИК Юрия Яковлева не приняли, назвав его внешность нефотогеничной. Как Яковлеву удалось стать актёром? Почему он отказывался целоваться с Ларисой Голубкиной? Сколько раз он вступал в брак?
Актеры , Видео , Анна Каренина , Юрий Яковлев , Лариса Голубкина
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