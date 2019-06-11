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Звезды Голливуда, карьера которых была разрушена в один миг 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Бурый кролик"
Эти артисты, оступившись однажды, лишились успешной карьеры и многомиллионных гонораров.

Хлоя Севиньи

В 2003 году на экраны вышел фильм "Бурый кролик" режиссера и по совместительству исполнителя главной роли Винсента Галло. В картине также снялась подающая надежды актриса Хлоя Севиньи, которая в то время встречалась с Галло и зачем-то доверилась режиссеру, грезившему снять качественную эротическую ленту. В итоги получилось весьма низкопробно, а Севиньи общественность осудила за участие в реальной эротической сцене. Лента получил