Эти артисты, оступившись однажды, лишились успешной карьеры и многомиллионных гонораров.
Хлоя Севиньи
В 2003 году на экраны вышел фильм "Бурый кролик" режиссера и по совместительству исполнителя главной роли Винсента Галло. В картине также снялась подающая надежды актриса Хлоя Севиньи, которая в то время встречалась с Галло и зачем-то доверилась режиссеру, грезившему снять качественную эротическую ленту. В итоги получилось весьма низкопробно, а Севиньи общественность осудила за участие в реальной эротической сцене. Лента получил