В мае 2017 года скончался Олег Видов. Советский актёр, который на родине обожали, в середине восьмидесятых перебрался в США, где женился и продолжил актёрскую карьеру. Ходили слухи, что Олег Видов был обязан успешностью в кино супруге Наталья. Наталья Федотова, вторая жена Видова, была подругой Галины Брежневой, дочери генсека СССР. Якобы она способствовала тому, что Олега часто приглашали в международные кинопроекты. Именно они и принесли ему популярность. Но стоило Олегу развестись с Натальей, и режиссёры перестали им интересоваться.
Игра
Триллер
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Ма
Триллер, Ужасы
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Годзилла 2: Король монстров
Боевик, Приключение, Фантастика
Гори, гори ясно
Фантастика, Ужасы, Драма
Боль и слава
Драма
Рокетмен
Биография, Драма, Музыкальный
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Донбасс. Окраина
Боевик, Триллер, Драма
Покемон. Детектив Пикачу
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Обитель страха
Вестерн, Ужасы
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Куриоса
Исторический, Мелодрама
В метре друг от друга
Мелодрама
Отпетые мошенницы
Комедия
Почему Олег Видов уехал из Советского Союза
Читайте также