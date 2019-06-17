80-летний Иэн Маккеллен устроит шоу-марафон

Британский актер Иэн Маккеллен , которому исполняется 80 лет, в честь своего юбилея устроит театральный шоу-марафон в Лондоне. Представления пройдут с 20-го сентября 2019 по 5-е января 2020 года. Актер прочитает «Властелина колец», изобразит пантомиму в образе Вдовы Тванки, выступит с юмористическим стендапом о шекспировских днях, а также сыграет в благотворительном спектакле в Театре Гарольда Пинтера

Иэн Маккеллен стал знаменит на весь мир в старости, когда сыграл Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец» и Магнето в марвеловской франшизе об Х-людях. В 1960-х и 1970-х годах в Англии он переиграл персонажей практически всех пьес шекспировского репертуара. Родившийся в 1939 году Маккеллен в 1990 году стал одним из первых открытых геев, удостоенных рыцарского титула и является активистом британского движения за права сексуальных и гендерных меньшинств.

В театрах Вест-Энда актер прочтет «Властелина колец», возродит пантомиму в образе Вдовы Тванки, расскажет веселые истории о шекспировских днях и выступит с благотворительным спектаклем в лондонском Театре Гарольда Пинтера.