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80-летний Иэн Маккеллен устроит шоу-марафон 

Рамблер 11 часов назад
Британский актер Иэн Маккеллен, которому исполняется 80 лет, в честь своего юбилея устроит театральный шоу-марафон в Лондоне. Представления пройдут с 20-го сентября 2019 по 5-е января 2020 года. Актер прочитает «Властелина колец», изобразит пантомиму в образе Вдовы Тванки, выступит с юмористическим стендапом о шекспировских днях, а также сыграет в благотворительном спектакле в Театре Гарольда Пинтера.
Иэн Маккеллен стал знаменит на весь мир в старости, когда сыграл Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец» и Магнето в марвеловской франшизе об Х-людях. В 1960-х и 1970-х годах в Англии он переиграл персонажей практически всех пьес шекспировского репертуара. Родившийся в 1939 году Маккеллен в 1990 году стал одним из первых открытых геев, удостоенных рыцарского титула и является активистом британского движения за права сексуальных и гендерных меньшинств.
В театрах Вест-Энда актер прочтет «Властелина колец», возродит пантомиму в образе Вдовы Тванки, расскажет веселые истории о шекспировских днях и выступит с благотворительным спектаклем в лондонском Театре Гарольда Пинтера.
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Актеры , Видео , Гарольд Пинтер , Иэн Маккеллен
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