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Как Юрий Каморный погиб от милицейской пули 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вообще Юрий Каморный в детстве мечтал стать капитаном судна, но случайно поступил в театральный вуз. Он просто пришел поддержать товарища, его заметили и пригласили учиться.
После окончания вуза ему предложили работу в ленинградском ТЮЗе. Первое время он совмещал работу в кино и театре, но затем театр пришлось покинуть — Каморный снимался в трех картинах в год, это очень высокая нагрузка, при том что все трюки он учился исполнять сам.
Первой работой в кино стала роль в фильме "Зося", который вышел в 1966 году. Затем были съемки в лентах "П