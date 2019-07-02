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Как повзрослевший Кай прыгнул с 12 этажа с сыном на руках 

Рамблер 10 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Снежная королева"
Ян Пузыревский начал сниматься в кино с 14 лет, всесоюзную славу ему принесла вторая его работа — роль красавчика с ледяным сердцем Кая в сказке "Снежная Королева". После окончания школы Ян легко поступил в Щукинское училище на актерское отделение, а в 18 лет женился на однокласснице Людмиле. Казалось, что все складывается удачно. У двадцати годам на счету начинающего актера было около десятка ролей, а после училища он начал работать сразу в двух театрах.
Кадр из фильма «Адвокат»
В 1990-е годы все перевернулось. Ролей в кино не стало, а в театре часто приходилось работать без зарплаты. К тому времени он успел стать отцом — жена Людмила родила сына Иштвана. Чтобы обеспечить жену и малолетнего сына, актеру пришлось пойти работать на стройку. В то же время он пристрастился к бутылке.
Людмила не смогла этого вынести и решила уйти от актера вместе с ребенком. Тем не менее Ян не перестал общаться с сыном.
Трагедия произошла 3 апреля 1996 года. Актер пришел в очередной раз навестить полуторагодовалого мальчика, Людмиле понадобилось ненадолго зайти к соседке. Ян закрыл за ней дверь, а потом позвонил той самой соседке и сообщил, что сейчас они увидят зрелище. После этого он взял ребенка в руки и сделал шаг из окна 12 этажа.
Скорая приехала быстро, актер с сыном еще были живы и их немедленно увезли в больницу. Несмотря на все усилия, Яну помочь не удалось, а вот маленький Иштван выжил. Актера, которому на тот момент исполнилось 25 лет, похоронили на Ваганьковском кладбище, а Людмила позже вышла замуж и уехала вместе с ребенком во Францию.
Комментарии45
Актеры , Ян Пузыревский
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