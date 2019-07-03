Кто сломал карьеру Людмилы Марченко 

Людмиле Марченко прочили долгую карьеру в кино. Она дебютировала в кино в 1958 году в эпизодической роли в фильме «Добровольцы», а через год на Марченко обратил внимание Иван Пырьев, пригласивший актрису на главную роль в картине «Белые ночи». Но Людмила заинтересовала патриарха советского кино не только как артистка, но и как молодая интересная женщина. Пырьев был старше неё на 40 лет и жил в браке с актрисой Мариной Ладыниной, но это не помешало ему начать ухаживания. Марченко не отвергала притязаний всесильного кинематографиста, но и не подпускала его близко. Чем закончились эти отношения и почему перед Людмилой закрылись двери всех киностудий?
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