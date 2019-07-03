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Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман 

Рамблер 1 час назад
Актер Никита Ефремов, самый молодой представитель известной актерской династии Ефремовых, и экс-ведущая программы «Орел и решка» Мария Ивакова перестали скрывать свои отношения. Слухи об их романе ходили уже несколько месяцев. После того, как в 2015 году Ефремов развелся с актрисой Яной Гладких, он был, что называется, "в активном поиске" и считался одним из самых завидных российских холостяков. Однако Ивакова свои отношения с актером некоторое время не афишировала. Однако на днях девушка опубликовала видео из Сорренто, где находится вместе с Ефремовым по приглашению Влада Топалова и Регины Тодоренко, позвавших пару на празднование своей свадьбы.
Соцсети
По словам Марии Иваковой, хотя рядом нет Влада и Регины, зато есть "другие люди". С этими словами девушка перевела камеру на сидящего рядом Ефремова. К слову сказать, Топалова, возможно, не было рядом, потому что он был занят — прямо перед торжеством певец потерял чемодан со всей своей одеждой, включая кремовый смокинг 52-го размера, и вынужден был как-то искать выход из положения.
Комментарии2
Актеры , Видео , Мария Ивакова , Влад Топалов , Никита Ефремов , Яна Гладких , Регина Тодоренко
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