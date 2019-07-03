Ефремов и Ивакова перестали скрывать свой роман

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По словам Марии Иваковой, хотя рядом нет Влада и Регины, зато есть "другие люди". С этими словами девушка перевела камеру на сидящего рядом Ефремова. К слову сказать, Топалова, возможно, не было рядом, потому что он был занят — прямо перед торжеством певец потерял чемодан со всей своей одеждой, включая кремовый смокинг 52-го размера, и вынужден был как-то искать выход из положения.