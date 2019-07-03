Актрисы, которых помнят только по одной роли 

Валентина Воилкова снялась в полутора десятках фильмов, но зрители помнят её лишь по роли подруги Костика Маргариты из фильма «Покровские ворота» (1982). В конце восьмидесятых Валентина пропала из поля зрения поклонников и перестала сниматься. Всё дело в том, что Воилкова вышла замуж за гражданина Франции и отправилась с ним на его родину, где организовала компанию по дубляжу фильмов.
Светлана Карпинская и Светлана Аманова много снимались, но их тоже помнят по единственной роли. Истории этих актрис смотрите в видео.