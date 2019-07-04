Как Ярослав Бойко обзавелся внебрачным сыном 

Актёр Ярослав Бойко к 49 годам снялась почти в сотне фильмов и сериалов. Сейчас артист часто появляется на экране и знаком многим телезрителям и особенно телезрительницам. Женщины влюбляются в его героев, сильных, немногословных, брутальных. И Ярослав всегда отвечал им взаимностью. Правда, брак в его жизни всего один — Бойко уже давно женат на хоерографе из Вильнюса Рамуне Ходоркайте, с которой у него двое детей. Но супружество не помешало актёру закрутить роман с коллегой Евгенией Добровольской, который завершился рождением сына. Как отнеслась к этой новости супруга и что говорят об отношениях Бойко и Марии Порошиной?
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