Кто разрушил карьеру «советской Одри Хепберн»

Людмилу Марченко называли "советской Одри Хепберн " и пророчили блестящее будущее. Сначала ее звезда и правда ярко зажглась, но потом что-то препятствовало ее карьере артистки.

Марченко училась во ВГИКе и играла в экспериментальном театре. во время студенческой жизни она сыграла несколько ролей в кино, но настоящей звездой стала под покровительством знаменитого режиссера и директора киностудии "Мосфильм" Иваном Пыревым.

Он был очень влиятельным человеком. Говорили, что Пырев дружил даже с первыми лицами государства. В то же время за ним закрепилась нехорошая репутация: он был очень мстительным, а актрисы, которые не отвечали ему взаимностью, быстро пропадали с экранов.

Когда они встретились, Марченко было 19, а Пыреву 58, и он был женат. Но это не остановило его, и актриса быстро очаровала режиссера, поэтому он пригласил ее в фильм "Белые ночи". Эта роль сыграла с Марченко злую шутку: она влюбилась в своего коллегу по съемкам Олега Стриженова . Несмотря на то, что он был женат и старше ее на 11 лет, их роман вышел за пределы площадки.

Кадр из фильма "Белые ночи"

Пырев по-прежнему не отступал и даже помог Марченко получить квартиру. Он не знал о ее отношениях со Стриженовым, а актриса не давала режиссеру однозначного ответа. Когда он все-таки узнал о ее служебном романе, у него случился инфаркт.

Стриженов так и не решился уйти из семьи, даже, когда Марченко забеременела. Она сделала аборт и осталась бесплодной. Позже ее сестра расскажет, что Стриженов врал своей супруге и даже не собирался от нее уходить.

У Марченко после этого романа было несколько мужей. Пырев знал и об этом. Он устроил погром в ее квартире и дал указание всем режиссерам "Мосфильма" не снимать актрису. Ходили слухи, что незадолго до этого Гайдай собирался снимать Марченко в "Кавказской пленнице". Актрису не пускали в Дом кино и на "Мосфильм", а втеатре попросили написать заявление "по собственному".