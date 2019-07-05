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Почему Киану Ривз всегда такой грустный 

Рамблер 9 часов назад
Одной из "фишек" Киану Ривза стало то, что он всегда ходит грустный. Его поклонники до сих пор не понимают, почему такой успешный актер постоянно появляется на публике расстроенным. Если изучить его биографию, станет понятно, что причины этого есть.

Неудачи в детстве

Многие знают, что Киану страдает дислексией — болезнь, когда человек путает буквы и практически не может читать. Из-за этого у него были проблемы в школе. Однако, он не унывал и увлекся хоккеем: мечтал стать профессиональным спортсменом и готовился к Олимпиаде. Его планы разрушила серьезная травма, поэтому он увлекся творчеством. Кстати, школу он так и не закончил, и аттестата о среднем образовании у него нет.

Болезнь сестры

До 2008 года у Ривза не было даже собственного дома: он жил на съемных квартирах, в отелях и на улице. Фанаты долго негодовали: как у такого успешного актера, известного во всем мире, нет постоянного жилья. Это происходило не из-за желания вести отшельнический образ жизни. Родная сестра Ривза, Ким, болела лейкемией, и все деньги уходили на лекарства и обеспечение девушки. Однако, благодаря усилиям старшего брата, она смогла победить болезнь в начале нулевых.

Трагедии в личной жизни

Единственные серьезные отношения у Ривза были с актрисой Дженнифер Сайм. Их роман развивался довольно быстро, и звезды вскоре объявили о том, что ждут ребенка. Сми сообщали, что будущие родители хотели назвать свою дочь Ава и обустраивали детскую. За месяц до родов оказалось, что в пуповине был тромб, и пара так и не увидела своего первенца. После произошедшего Сайм замкнулась в себе и часто посещала вечеринки. После одной из них она попала в смертельную аварию.
Кадр из фильма "Мой личный штат Айдахо"

Отсутствие друзей

Во многих интервью Ривз рассказывал, что ему тяжело заводить знакомства и находить себе близких друзей. Одним из таких был его партнер по съемочной площадке Ривер феникс. Они познакомились на съемках фильма "Мой личный штат Айдахо" и так сдружились, что СМИ заговорили о нетрадиционной ориентации актеров. Однако, это была крепкая мужская дружба, которая закончилась через три года из-за гибели Феникса.
Комментарии7
Актеры , Видео , Киану Ривз , Дженнифер Сайм
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