Советские артисты, которые так и не стали Народными

Звание народного артиста СССР присваивалось актёрам театра и кино, которые внесли большой вклад в развитие этих видов искусства. Все артисты мечтали стать народным, но далеко не у всех любимцев советских зрителей это получилось. Даже десятки ролей и любовь миллионов зрителей не могла гарантировать, что чиновники будут к актёру благосклонны. Так, не стали народными артистами СССР Николай Рыбников Андрей Миронов , Владимир Высоцкий, Игорь Кваша . Видео рассказывает о других артистах, обделённых заслуженной наградой.