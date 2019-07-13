Что погубило звезду первого российского сериала

В начале 90-х зарубежные теленовеллы стремительно захватили российский телеэфир. Популярность и перспективы жанра подтолкнули наших телевизионщиков к тому, чтобы сделать первый российский сериал. Так в 1992 году появились «Мелочи жизни». Обычная советская семья сталкивается со всеми проблемами переходного времени. Семейный кризис совпадает с распадом страны героям приходится выживать в новых условиях. Главную героиню, учительницу Машу Кузнецову, сыграла молодая актриса Мария Зубарева . Она моментально прославилась на всю страну, однако это была уже не первая роль актрисы. Зрители запомнили ее по фильмам «Мордашка», «Сукины дети», «В распутицу». К сожалению, первый российский сериал стал для Марии последней работой.

Мария Зубарева родилась в творческой семье: мама занималась режиссурой на телевидении, отец был актером и писал книги для детей. Тем не менее, ее готовили к серьезной профессии. В школе Мария участвовала в математических олимпиадах, интересовалась журналистикой и иностранными языками. Окончила Школу юного журналиста и готовилась к поступлению в институт иностранных языков. Все решил разговор с приятелями родителей, Калиновскими, педагогами Щукинского училища. Мария решила стать актрисой.

В 1983 году она окончила курс Катина-Юрцева в «Щуке» и почти сразу стала получать роли в кино. В 1984 года вышли сразу три фильма с ее участием — «Расставания», «Второй раз в Крыму», «Третий в пятом ряду». А в 1985 году она появилась в продолжении популярного сериала «Возвращение Будул ая». Настоящий успех принесла главная роль в фильме «Мордашка», где Мария сыграла вместе с Дмитрием Харатьяном

Кадр из фильма «Мелочи жизни»

Мария Зубарева успешно сочетала кинокарьеру, работу в театре имени Пушкина и личную жизнь. От первого брака с музыкантом Борисом Кинером Мария родила дочь Анну, в третьем браке появились близнецы Роман и Елизавета.

Жизнерадостная и очаровательная актриса хотела как можно скорее вернуться к съемкам и необычную усталость и даже стремительную потерю веса списывала на последствия родов. О своем страшном диагнозе — рак — она узнала, когда сделать уже ничего было нельзя. Скрывая болезнь, она продолжала работать, пока это было возможно. 23 ноября 1993 года Мария Зубарева скончалась. Ей было всего 31. Для своих родных, друзей и поклонников она навсегда осталась молодой, талантливой и красивой. Актриса похоронена на Введенском кладбище.

В сериале «Мелочи жизни» Марию не стали заменять другой актрисой. По сюжету, ее героиня погибла в автокатастрофе.