Правда ли, что Джеки Чан провел в утробе матери год

Правда ли, что Джеки Чан 12 месяцев провел в утробе матери

Культовый китайский актер и каскадер Джеки Чан не раз удивлял фанатов, однако в некоторые истории из его жизни крайне сложно проверить. Так например, несколько лет назад появилась информация, что мать Джеки носила его в животе целых 12 месяцев.

Слухи о слишком запоздалом рождении актера стали шокировано обсуждать многие его поклонники. При этом некоторые не поверили такому странному факту, заметив, что ребенок бы погиб, находясь в утробе матери на три месяца больше положенного.

О том, могут ли дети вообще рождаться на таких сроках, спросили у специалистов. Оказалось, что дети действительно могут «задержаться» с рождением до 42-44 недель, однако, «перенашивать» ребенка еще на месяц нельзя. В таком случае врачи медикаментозно ускоряют роды или делают кесарево сечение.

Однако многие пользователи Сети утверждают, что их знакомые «дотягивали» и до 12-го месяца беременности.

В случае с Джеки Чаном, актер подтвердил факт своего запоздалого рождения в интервью на популярном британском шоу с Джонатаном Россом в 2010 году.

По словам актера, его матери было показано кесарево сечение, однако родители не могли позволить себе такую дорогую операцию. Пока отец Чана искал деньги на лечение, мать ходила с ребенком в утробе лишние месяцы. Когда деньги нашлись, женщине сделали кесарево, и на свет появился пятикилограммовый будущий актер.

Сам Чан рассказывал в этом интервью, что он был «огромным ребенком». Однако, некоторые врачи все же предполагают, что в этом вопросе могло случиться недоразумение.