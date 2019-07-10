Правда ли, что Джеки Чан провел в утробе матери год

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Правда ли, что Джеки Чан 12 месяцев провел в утробе матери 

Рамблер 2 часа назад
Культовый китайский актер и каскадер Джеки Чан не раз удивлял фанатов, однако в некоторые истории из его жизни крайне сложно проверить. Так например, несколько лет назад появилась информация, что мать Джеки носила его в животе целых 12 месяцев.
Слухи о слишком запоздалом рождении актера стали шокировано обсуждать многие его поклонники. При этом некоторые не поверили такому странному факту, заметив, что ребенок бы погиб, находясь в утробе матери на три месяца больше положенного.
О том, могут ли дети вообще рождаться на таких сроках, спросили у специалистов. Оказалось, что дети действительно могут «задержаться» с рождением до 42-44 недель, однако, «перенашивать» ребенка еще на месяц нельзя. В таком случае врачи медикаментозно ускоряют роды или делают кесарево сечение.
Однако многие пользователи Сети утверждают, что их знакомые «дотягивали» и до 12-го месяца беременности.
В случае с Джеки Чаном, актер подтвердил факт своего запоздалого рождения в интервью на популярном британском шоу с Джонатаном Россом в 2010 году.
По словам актера, его матери было показано кесарево сечение, однако родители не могли позволить себе такую дорогую операцию. Пока отец Чана искал деньги на лечение, мать ходила с ребенком в утробе лишние месяцы. Когда деньги нашлись, женщине сделали кесарево, и на свет появился пятикилограммовый будущий актер.
Сам Чан рассказывал в этом интервью, что он был «огромным ребенком». Однако, некоторые врачи все же предполагают, что в этом вопросе могло случиться недоразумение.
«Может быть, просто у его мамы были нерегулярные месячные, и она могла подумать, что она на три месяца «беременнее», чем на самом деле», — предложил австралийский специалист-акушер доктор Джозеф Сгрой.
Комментарии
Актеры , Видео , Джеки Чан , Джонатан Росс
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