Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Купить билет
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Купить билет
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Купить билет
Та еще парочка
Комедия
Купить билет
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Купить билет
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Купить билет
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Анна
Боевик, Триллер
Купить билет
Дылда
Драма
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Купить билет
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Голем: Начало
Ужасы
Купить билет
Курск
Боевик, Драма
Купить билет
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Купить билет

Как азартные игры погубили Мальчиша-Плохиша 

Рамблер 6 часов назад
Советский актер Сергей Тихонов прославился в 60-е годы благодаря главным ролям в фильмах "Сказка о Мальчише-Кибальчише" и "Деловые люди".
Мальчик быстро построил карьеру и уже в подростковом возрасте режиссеры сами приглашали его в свои картины. Евгений Шерстобитов восхвалял юного актера и его талант, в одном из интервью он заявил:
"Не надо быть режиссёром, чтобы увидеть, каким редким актёрским даром обладал этот ребёнок"
Благодаря такому покровительству юноша был очень уверен в себе, поэтому решил поступать в ВГИК, чтобы продолжить строить актерскую карьеру. Тихонов подавал большие надежды, но на курс его не приняли.
После неудачи актеру пришлось уйти в армию. Отслужив, он увлекся скачками. Сообщается, что актер больше не предпринимал попыток к возвращению в кино, и стал зарабатывать а азартных играх и ставках. Больше всего Тихонов увлекался скачками. До сих пор неизвестно, что на самом деле с ним случилось. Некоторые источники утверждают, что он задолжал ипподромной мафии или стал сильным конкурентом.
Официальной причиной его гибели считается несчастный случай. Он, как герой Булгакова, попал под трамвай. До сих пор неизвестны детали случившегося, поэтому многие считают, что это было подстроено. Тихонову был всего 21 год, и даже спустя 50 лет обстоятельства гибели остаются неразгаданными.
Комментарии
Актеры , Видео , Сергей Тихонов , Евгений Шерстобитов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как врачи убили Юрия Богатырева7
Паль, секс и счастье: о чем сериал «Бихэппи»?
Почему Тарковского считали живодером16
5 лучших комедий этого лета
Дима Билан стал призраком 90-х в новом клипе
Видео
01:57
Почему «нахаленок» умер бомжом
Актеры
03:42
Правда ли, что Джеки Чан провел в утробе матери год
Актеры
00:14
Бузова получила травму на «Форте Боярд»
ТВ
08:36
Дорогие фильмы, с треском провалившиеся в прокате
Фильмы
03:42
Успешные актрисы, бросившие кино
Актеры
05:57
Клип Реввы за сутки набрал больше 3 млн просмотров
ТВ
03:25
Как «мировая мама» Добржанская пережила 4 мужей
Актеры
26:28
Как снимали «Звезду пленительного счастья»
Фильмы
03:46
Стоянов нашел мистику в смерти Олейникова
ТВ
11:14
Актеры, которых напрасно взяли в громкие фильмы
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение