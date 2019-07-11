Как азартные игры погубили Мальчиша-Плохиша

Советский актер Сергей Тихонов прославился в 60-е годы благодаря главным ролям в фильмах "Сказка о Мальчише-Кибальчише" и "Деловые люди".

Мальчик быстро построил карьеру и уже в подростковом возрасте режиссеры сами приглашали его в свои картины. Евгений Шерстобитов восхвалял юного актера и его талант, в одном из интервью он заявил:

"Не надо быть режиссёром, чтобы увидеть, каким редким актёрским даром обладал этот ребёнок"

Благодаря такому покровительству юноша был очень уверен в себе, поэтому решил поступать в ВГИК, чтобы продолжить строить актерскую карьеру. Тихонов подавал большие надежды, но на курс его не приняли.

После неудачи актеру пришлось уйти в армию. Отслужив, он увлекся скачками. Сообщается, что актер больше не предпринимал попыток к возвращению в кино, и стал зарабатывать а азартных играх и ставках. Больше всего Тихонов увлекался скачками. До сих пор неизвестно, что на самом деле с ним случилось. Некоторые источники утверждают, что он задолжал ипподромной мафии или стал сильным конкурентом.

Официальной причиной его гибели считается несчастный случай. Он, как герой Булгакова, попал под трамвай. До сих пор неизвестны детали случившегося, поэтому многие считают, что это было подстроено. Тихонову был всего 21 год, и даже спустя 50 лет обстоятельства гибели остаются неразгаданными.