Как «мировая мама» Добржанская пережила 4 мужей 

Любовь Добржанская запомнилась многим актрисой возрастной, игравшей мам и бабушек. Но именно эти героини и принесли ей широкую популярность, даже если роли были эпизодическими. Одной из самых ярких стала героинь Добржанской стала мама Жени Лукашина в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»: реплики «мировой мамы» ушли в народ, превратившись в крылатые фразы. Между тем, в юности Любовь была эффектной красавицей, с лёгкостью покорявшей мужские сердца.
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