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Актеры, сыгравшие всего одну яркую роль 

Рамблер 17 минут назад
Есть актёры, которые годами снимаются и предстают перед зрителями в разных образах. А вот другие, единожды снявшись в громкой и популярном фильме, больше никогда не достигают прежней славы. Актриса Инга Ильм ещё школьницей снялась в детской картине «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984) и превратилась в любимицу страны. Но дальнейшая карьера не заладилась, хотя Инга получила актёрской образование. На её счету всего несколько лент, которые прошли незамеченными. Сейчас Ильм занимается историей искусства.
Актеры , Видео , Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные , Инга Ильм
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