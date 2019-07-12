Есть актёры, которые годами снимаются и предстают перед зрителями в разных образах. А вот другие, единожды снявшись в громкой и популярном фильме, больше никогда не достигают прежней славы. Актриса Инга Ильм ещё школьницей снялась в детской картине «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1984) и превратилась в любимицу страны. Но дальнейшая карьера не заладилась, хотя Инга получила актёрской образование. На её счету всего несколько лент, которые прошли незамеченными. Сейчас Ильм занимается историей искусства.
Анна
Боевик, Триллер
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Люди Икс: Тёмный феникс
Боевик, Приключение, Фантастика
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Люди в черном: Интернэшнл
Боевик, Приключение, Фантастика
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Та еще парочка
Комедия
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Джон Уик 3
Боевик, Триллер
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Дылда
Драма
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Курск
Боевик, Драма
Голем: Начало
Ужасы
Актеры, сыгравшие всего одну яркую роль
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