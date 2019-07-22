Что стало с Катей из фильма «Вам и не снилось»

"Русская Джульетта" Татьяна Аксюта стала популярной в мгновение ока после выхода на экраны душераздирающей картины "Вам и не снилось…". На 23-летнюю девушку, которая вполне могла сойти за школьницу, свалилась огромная слава. И это часто доставляло массу неудобств. Поклонники не уставали писать Татьяне письма и регулярно пытались встретиться с ней, подкарауливая у театра или подъезда. При этом никого не смущал тот факт, что девушка замужем.

До середины 80-х актриса появлялась в кино с завидной регулярностью, но вскоре решила целиком и полностью посвятить себя театру. Последний раз Аксюту на большом экране мы увидели в киноленте "Маленькая принцесса", но и там она исполнила эпизодическую роль.

Кадр из видео

Говоря о фильме "Вам и не снилось…" актриса нередко рассказывала, что питает к прославившей ее картине противоречивые чувства. Она едва ли могла смотреть на себя на большом экране, да и внезапно обрушившаяся популярность вкупе с людской назойливостью пугали ее.