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Болезнь сына довела актрису из «Экипажа» до рака 

Рамблер 3 часа назад
Актриса Галина Гладкова запомнилась зрителям в роли Наташи, жены героя Георгия Жжёнова в картине «Экипаж» (1979). Через несколько лет Галина, в то время уже успешная театральная актриса, вышла замуж и родила сына. Поначалу молодая семья жила счастливо, но к 4 годам врачи поставили мальчику диагноз «олигофрения». Эта новость потрясла супругов: муж Галины запил, а она сама отдалась работе и уходы за сыном. Но в середине девяностых в семью пришла новая беда. Что стало с Галиной Гладковой и её мужем? Где сейчас живёт их сын? Узнайте об этом из видео.
Актеры , Видео , Экипаж , Галина Гладкова , Георгий Жженов
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