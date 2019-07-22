Кажется, что актёры всегда красивы и молоды. Но некоторым удаётся сохранить востребованность и в зрелые годы, а кое-какие звёзды уже перешагнули 10-летний рубеж. Кирк Дуглас в декабре прошлого года отпраздновал 102-й день рождения. Актёр трижды номинировался на «Оскар», и в первый раз это произошло ещё в 1949 году! Последний фильм с его участием вышел в 2008, а сейчас Кирк пишет книги. Его сын Майкл также выбрал артистическую стезю, у него трое внуков и правнучка. Видео рассказывает о других актёрах, которым уже за 100.
Король Лев
Приключение, Мюзикл, Семейный
Человек-Паук: Вдали от дома
Боевик, Приключение, Комедия
Анна
Боевик, Триллер
История игрушек 4
Мультфильм, Приключение, Фэнтези
Аладдин
Приключение, Комедия, Семейный
Искусство обмана
Боевик, Приключение, Триллер
Солнцестояние
Детектив, Ужасы, Драма
Проклятие Аннабель 3
Триллер, Ужасы
Собачья жизнь 2
Приключение, Трагикомедия, Семейный
Паразиты
Триллер, Трагикомедия
Мёртвые не умирают
Фэнтези, Комедия, Ужасы
Зелёная книга
Биография, Комедия
Красивый, плохой, злой
Биография, Драма, Криминальный
Норм и несокрушимые: Большое Путешествие
Мультфильм, Приключение, Фантастика
Мстители: Финал
Боевик, Приключение, Фантастика
Соблазн
Триллер, Драма
Али, рули!
Боевик, Комедия
Код Гиас: Лелуш Воскресший
Мультфильм, Приключение
Красавчик со стажем
Комедия
Та еще парочка
Комедия
Столетние актеры, которые еще в строю
Актеры , Видео , Оскар , Кирк Дуглас
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