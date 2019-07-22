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Столетние актеры, которые еще в строю 

Рамблер 48 минут назад
Кажется, что актёры всегда красивы и молоды. Но некоторым удаётся сохранить востребованность и в зрелые годы, а кое-какие звёзды уже перешагнули 10-летний рубеж. Кирк Дуглас в декабре прошлого года отпраздновал 102-й день рождения. Актёр трижды номинировался на «Оскар», и в первый раз это произошло ещё в 1949 году! Последний фильм с его участием вышел в 2008, а сейчас Кирк пишет книги. Его сын Майкл также выбрал артистическую стезю, у него трое внуков и правнучка. Видео рассказывает о других актёрах, которым уже за 100.
Актеры , Видео , Оскар , Кирк Дуглас
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