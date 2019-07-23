Как Барбара Брыльска стала мечтой польских мужчин

Но произошло это не в миг. Первую свою роль Брыльска получила в 15 лет в фильме "Галоши счастья" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена . Затем юная актриса получила высшее образование и начала активно сниматься в кино, но по-прежнему была неизвестной.

Все изменилось после выхода на экраны в 1972-м польской киноленты "Анатомия любви" . Барбаре досталась роль Евы, чьи отношения с героем по имени Адам режиссер и рассматривает под микроскопом на протяжении всей картины.

Из-за довольно откровенных постельных сцен в советском прокате "Анатомия любви" вышла не без купюр. Можно сказать, что эта картина стала одним из первых эротических фильмов, показанных в СССР, даже несмотря на то, что цензоры всю эротику вырезали.