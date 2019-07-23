Советский зритель запомнил очаровательную Барбару Брыльску как Наденьку из легендарной картины "Ирония судьбы, или С легким паром!". Но мало кто знает, что на заре своей карьеры актриса снималась в довольно пикантной киноленте, благодаря которой и получила известность.
Но произошло это не в миг. Первую свою роль Брыльска получила в 15 лет в фильме "Галоши счастья" по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Затем юная актриса получила высшее образование и начала активно сниматься в кино, но по-прежнему была неизвестной.
Все изменилось после выхода на экраны в 1972-м польской киноленты "Анатомия любви". Барбаре досталась роль Евы, чьи отношения с героем по имени Адам режиссер и рассматривает под микроскопом на протяжении всей картины.
Из-за довольно откровенных постельных сцен в советском прокате "Анатомия любви" вышла не без купюр. Можно сказать, что эта картина стала одним из первых эротических фильмов, показанных в СССР, даже несмотря на то, что цензоры всю эротику вырезали.
Гораздо больше повезло зрителям Польши и Восточной Европы, где ленту показали во всем ее многообразии. Некоторые кинокритики даже отмечали, что "Анатомия любви" стала неким эхом сексуальной революции, которое то и дело стремилось настигнуть Советский Союз. Возможно, именно поэтому после премьеры фильма Барбару Брыльску окрестили главным секс-символом Польши, а особо преданные поклонники даже заявили, что она вполне могла бы повторить успех Софи Лорен или Бриджит Бардо, если бы жила чуть-чуть западней.